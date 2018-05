Der vor kurzem neu ernannte US-Botschafter hat den Rückzug der deutschen Wirtschaft aus dem Iran gefordert. Deutsche Unternehmen, die im Iran geschäftlich tätig sind, sollten dihre Geschäfte „sofort runterfahren, so schrieb er auf dem Portal Twitter. US-Präsident Donald Trump den zuvor den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen verkündet und ausgesetzte Sanktionen wieder in Kraft gesetzt.

