Israel startet massive Raketenangriffe in Syrien

Syrische Luftabwehr wurde eingesetzt, um einen Angriff der israelischen Raketen zu vereiteln, syrische Staat SANA Nachrichtenagentur berichtet. Die Bombardierung wird Berichten zufolge von israelischen Kampfflugzeugen aus dem libanesischen Luftraum durchgeführt.

Israelische Kampfflugzeuge starteten von außerhalb des Landes, berichtete SANA am Donnerstag. Das Bombardement schien stundenlang zu dauern, mit den ersten Raketenangriffen, die gegen 1.30 Uhr Damaskus-Zeit am Donnerstag (22.30 Uhr GMT) gemeldet wurden.

Am frühen Donnerstagmorgen bestätigte IDF-Sprecher Avichay Adraee, dass die israelische Armee weiterhin „iranische Ziele“ in Syrien angriff und warnte, dass jede Vergeltung durch syrische Truppen mit „extremer Ernsthaftigkeit“ erfolgen würde.

SANA hat Aufnahmen von syrischen Luftabwehrsystemen veröffentlicht, die auf ankommende Raketen reagieren.

