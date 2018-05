Während eines Besuchs des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas bei seinem venezolanischen Amtskollegen Nicolás Maduro unterzeichneten die beiden Staatschefs eine Reihe bilateraler Abkommen. Maduro kündigte an, noch in diesem Jahr Ramallah besuchen zu wollen. (AVN/jW)

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge