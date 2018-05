Raketenangriffs Israels in Syrien. Im Netz ist ein Video aufgetaucht, das die Folgen des Raketenschlags dokumentiert

Laut der syrischen staatlichen Nachrichtenagentur Sana sind bei dem Schlag zwei Menschen getötet worden – ein Ehepaar aus der Stadt Al-Shaykh Maskin in der Provinz Daraa.

Am Dienstag hatte die syrische Luftabwehr etwa 23 Kilometer südlich der Hauptstadt Damaskus einen Raketenangriff seitens Israels abgewehrt. Dabei wurden zwei israelische Raketen vernichtet, teilte das syrische Staatsfernsehen mit.

Im Netz ist ein Video aufgetaucht, das die Folgen des Raketenschlags israelischer Militärs in der Region al-Kiswah bei Damaksus zeigt.

https://de.sputniknews.com/politik/20180509320633064-israel-raketenangriff-syrien-damaskus/

