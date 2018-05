»Wir vergessen nicht und werden nicht verzeihen« Massenmord im Gewerkschaftshaus in Odessa bis heute nicht aufgeklärt (junge Welt)

Es gibt mehrere Vereinigungen, die sich um die Aufklärung der Vorgänge bemühen, weil bis heute Lügen und Märchen verbreitet und die Opfer und Oppositionellen geächtet werden, die Täter und ihre Hintermänner hingegen sollen ungestraft davonkommen.

Wir selbst verstehen uns als internationale Plattform, die in mehreren europäischen Ländern aktiv ist. Etwa 25 Vertreter aus verschiedenen Staaten haben sich im vorigen Jahr in München zusammengefunden und mich zum Präsidenten gewählt. Auch in Deutschland gibt es bereits eine Gruppe, die sich um Zulassung bemüht.

weiter hier

https://www.jungewelt.de/artikel/332024.wir-vergessen-nicht-und-werden-nicht-verzeihen.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge