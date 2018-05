Von der Leyen:  Wir brauchen zwar keine Feindbilder, aber Russland ist unser Feind (RT Deutsch)

(Auszug aus: „Russische Aggression“ als Brieftaschenöffner https://deutsch.rt.com/inland/69428-russische-aggression-als-argument-von/:



(…) Dazu hatte die Ministerin vor wenigen Tagen erklärt, dass sie zwar auch gerne ein besseres Verhältnis zu Russland hätte.

„Aber ich sehe die Fakten: Russland hat die Krim annektiert, stranguliert weiter die Ostukraine. Aleppo ist von russischen Fliegern unter einem Bombenteppich begraben worden. Russland schützt Assad. Zugleich die ständigen Cyberangriffe auf den Westen“, so von der Leyen.

Anders als die „freien Gesellschaften“ der westlichen Hemisphäre, brauche Russland Feindbilder, argumentiere die Verteidigungsministerin weiter:

„Das Kernproblem ist heute: Der Kreml braucht Feindbilder, die freien Gesellschaften des Westens nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir aus einer Position der Geschlossenheit und Stärke bereit bleiben zum Dialog mit Moskau.“ (…)

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge