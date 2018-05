Trump gratuliert Putin. „Der Präsident beglückwünscht Putin und blickt hoffnungsvoll auf eine Zeit, in der wir, wie wir hoffen, gute Beziehungen zu Russland haben“

https://de.sputniknews.com/politik/20180507320616441-trump-putin-amtsantritt-gratulation/07.05.2018

US-Präsident Donald Trump hat am Montag Wladimir Putin zu dessen Amtsantritt als Präsident Russlands gratuliert. Das gab die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, bekannt.

„Der Präsident beglückwünscht Putin und blickt hoffnungsvoll auf eine Zeit, in der wir, wie wir hoffen, gute Beziehungen zu Russland haben“, betonte Sanders bei einem Pressegespräch im Weißen Haus.

Rund zwei Monate nach seiner Wiederwahl hat Wladimir Putin am heutigen Montag seine vierte Amtszeit als russischer Präsident angetreten. Der 65-Jährige legte bei einem Festakt im Großen Kremlpalast den Amtseid ab.

Bei der Präsidentschaftswahl am 18. März hatte Putin fast 77 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Davor hatte er bereits 2000, 2004 und 2012 die Präsidentschaftswahlen in Russland gewonnen.

