Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist für die Amtseinführung Wladimir Putins nach Moskau gereist.

Die Grünen haben Schröder kritisiert. Schröder müsse Mängel bei Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Russland „klar und deutlich“ ansprechen, „anstatt als Claqueur in der ersten Reihe zu sitzen“.

http://www.faz.net/aktuell/politik/gruene-kritisieren-schroeder-als-claqueur-fuer-putin-15579059.html07.05.2018

