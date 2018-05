Blackrock ist das mächtigste Unternehmen der Welt und hält Märkte und Politiker weltweit fest im Griff.

Wenn man auch mit dem Tagesspiegel öfters haderen kann, so sind die folgenden Artikel über Blackrock doch sehr erhellend.

https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/transnationale-finanzkonzerne-unternehmen-die-die-welt-beherrschen/21247370.html

https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/blackrock-blackrock-der-groesste-gewinner-der-finanzkrise/21246966-2.html

https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/blackrock-ein-geldkonzern-auf-dem-weg-zur-globalen-vorherrschaft/21246966.html

Wenn man sich fragt wo ist eigentlich die Finanzkrise von 2008 geblieben, könnte man jetzt sagen das Finanzmonster Blackrock hat sie einfach geschluckt, sich damit nochmal extrem vergrößert und unfassbare Macht und Einfluss gewonnen. Blackrock ist an 17000 Unternehmen beteiligt, nebenbei an allen Börsennotierten weltweit und an all den Banken die damals gewackelt haben. Blackrock ist seit 2008 zum weltweit größten Finanzinvestor geworden und bewegt circa 6 ,1 Billionen US-Dollar durch die Finanzmärkte, kann auch schon wieder etwas mehr sein. Über Gelder die diverse Finanzinstitute Blackrocks Datenanalysesystem Aladdin anvertrauen, kann Blackrock direkt Finanzflüsse in Höhe von 20 Billionen US-Dollar überschauen und sich die Informationen zunutze machen. Was das für einen Einfluss nicht nur auf Unternehmen weltweit, sondern auch auf europäische Regierungen verleiht mag man sich nicht auszumalen. Wenn man das Dossier gelesen hat, drängt sich der Eindruck auf, Blackrock hat Europa schon in der Tasche und auch sonst wird sich diesem Monster kaum noch jemand in den Weg stellen…können.

Wenn der Tagesspiegel auch sonst alles online stellt, dieses Dossier leider nicht. Im Netz findet man eh erstaunlich wenig über Blackrock…? Die meisten Artikel auf die sich der Wikipedia Artikel beruft, sind schon zwei, drei Jahre alt.

Hier noch ein Artikel in der Wirtschaftswoche

