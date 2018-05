Trump unerwünscht bei Begräbnis von US-Senator McCain

https://de.sputniknews.com/politik/20180506320596985-trump-mccain-senator-begraebnis-vizepraesident/

6. Mai 2018

Die Angehörigen des krebskranken US-Senators John McCain haben die Administration des US-Präsidenten davon in Kenntnis gesetzt, dass sie Donald Trump nicht bei der Bestattungsfeier sehen möchten, berichtet die „New York Times“.

(…) McCain ist seit 1987 Senator für den Bundesstaat Arizona. 2008 hatte er sich um das Präsidentenamt beworben, aber gegen Barack Obama verloren. McCain gilt als einer der schärfsten Trump-Kritiker.

Der republikanische US-Senator ist für seine harte antirussische Haltung bekannt. 2017 hatte er Russland als eine größere Bedrohung für die Welt als die Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) bezeichnet.

