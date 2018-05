Die Stunde der Bewährung Der Zeitpunkt ist gekommen, die Reste der Demokratie zu verteidigen. (Rubikon)

von Rubikons Jugendredaktion

Deutschland wird nach dieser Legislaturperiode nicht mehr wiederzuerkennen sein. Die durch soziale Sicherheit gewährleistete Komfortzone wird schmelzen und mehr und mehr in Richtung Armut schlingernde Bürger dazu treiben, gegen diese Ordnung aufzubegehren. Dieses Umstandes ist man sich in den Regierungsriegen bewusst und trifft entsprechend Vorkehrungen, um etwaige Aufstände im Keim zu ersticken. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, diese Vorkehrungen zu stoppen. Stoppen müssen wir sie mit allen Mitteln, denn treten sie in Kraft, durchtrennen sie die Achillessehnen unserer Möglichkeiten, uns zur Wehr zu setzen.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/1017-die-stunde-der-bewahrung

Hierzu zur Erinnerung:

Antideutsche: Münchens Inquisitoren oder die bayerischen Putztruppen des Imperiums

https://deutsch.rt.com/meinung/68533-muenchens-inquisitoren-oder-bayerischen-putztruppen-des-imperiums/

