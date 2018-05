Der Krieg gegen den Iran hat begonnen. Russland muss ihn beenden – von Dan Glazebrook

URL: http://bit.do/efFvr

Bei der Zerstörung von Staaten wie Irak, Syrien, Libyen und Iran geht es darum, Russland zu isolieren, dann nämlich wenn es an die Reihe kommt

In einem von Syriens vielen Kriegen eskaliert die Lage wieder. Am 29. April sollen zwei massive Angriffe – vermutlich von Israel ausgeführt – den syrischen Militärstützpunkt und die Waffenlager der Syrischen Arabischen Armee in der Nähe von Hama sowie den Militärflughafen Nayrab in Aleppo getroffen haben.

Berichten zufolge waren die Angriffe gegen Stellungen von iranischen Boden-Boden-Raketen gerichtet, die in Syrien eingesetzt werden sollten, und töteten zwischen 26 und 38 Menschen, darunter 11 Iraner.

„Rote Linien“ werden aktualisiert

Der Anschlag scheint mit den USA abgestimmt worden zu sein, denn er ereignete sich nur wenige Stunden nachdem US-Außenminister Mike Pompeo Jerusalem verlassen hatte – wo er laut „Haaretz“ Netanjahu „mit halsbrecherischen Reden über den Iran begeistert“ hatte. Am selben Tag, so die Times of Israel, „gab es auch ein Telefonat zwischen Netanjahu und US-Präsident Donald Trump „, zur gleichen Zeit, als Israels Verteidigungsminister Avigdor Liberman seinen US-Kollegen James Mattis in Washington traf.

Diese fieberhafte Aktivität fand statt, kaum eine Woche, nachdem General Joseph Votel, der Leiter des Zentralkommandos der US-Armee, oder Centcom, dessen Zuständigkeitsbereich Syrien und Iran umfasst, „einen weitgehend nicht publizierten Besuch in Israel“ abgestattet hatte.

Ein Artikel in der Times of Israel kam zu dem Schluss: „All dies ähnelt eher einer koordinierten israelisch-amerikanischen Operation zur Begrenzung der iranischen Militäraktionen in Syrien – und vermittelt gleichzeitig die Botschaft an Moskau, dass Russlands grünes Licht für den militärischen Aufbau Irans in Syrien in Jerusalem und Washington nicht akzeptiert wird. “

Mit anderen Worten, der Krieg gegen den Iran hat begonnen. Es er hat sich seit einiger Zeit zusammengebraut.

Im Januar 2018, als der Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) fast gewonnen war, verkündete der ehemalige US-Außenminister Rex Tillerson neue Ziele für die US-Truppen in Syrien und schwor, dass sie dort verbleiben werden, bis „der iranische Einfluss in Syrien zurückgegangen ist und Syriens Nachbarn sicher sind vor allen Bedrohungen aus Syrien. “

Im Februar warnte die International Crisis Group, Israel habe „seine roten Linien aktualisiert – und signalisiert, dass das Land die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen würde, um den Iran davon abzuhalten, eine permanente militärische Präsenz in Syrien aufzubauen“.

Seitdem hat Israel direkt iranisches Personal und Einrichtungen angegriffen. Der Abschuss einer iranischen Drohne am 9. Februar führte dazu, dass ein israelischer Kampfjet F-16 von der syrischen Armee abgeschossen wurde, nachdem der Kampfjet das Drohnen-Kommandozentrum bombardiert hatte, das erste Mal seit den 1980er Jahren, dass ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen wurde. Doch in einem sehr seltenen Eingeständnis von Verantwortung nannte Israel die Mission immer noch einen Erfolg und behauptete, dass zwischen einem Drittel und der Hälfte der syrischen Luftverteidigung bei den Streiks zerstört worden sei.

Russlands Antwort

Zwei Monate später, am 9. April, schlugen erneut israelische Raketen erneut auf derselben Militärbasis „T4“ ein, die bereits im Februar Ziel von Angriifen war. Ziele waren speziell iranische Anlagen und Ausrüstung, und ausserdem wurden 14 iranische Soldaten getötet. Laut einem israelischen Offiziellen war dies das erste Mal, dass Israel „lebende iranische Ziele“ angriff.

Es war auch das erste Mal, dass Israel es versäumt hatte, Russland darüber zu informieren, dass es zu einem Angriff kommen sollte, und damit brach man das „Dekonflikt“-Abkommen zwischen Israel und Russland, dass gleich zu Beginn des russischen Eintritts in den Syrien-Konflikt im Jahr 2015 verabredet worden war.

Russlands Antwort war ähnlich beispiellos. Russland enthüllte sofort Israels Rolle bei dem Angriff und der russische Präsident Wladimir Putin rief Netanjahu dazu auf, um ihn zu warnen, dass Israel nicht länger erwarten könne, dass es ungestraft Syrien angreifen könne.

Nach den Luftschlägen der USA, Großbritanniens und Frankreichs gegen Syrien am 13. April brachte Generaloberst Sergey Rudskoy, Chef des Hauptstabs des russischen Generalstabs, die Idee auf, Syrien das schlagkräftige S300-Luftverteidigungssystem Russlands zur Verfügung zu stellen.

Die S300 Raketen, sind in der Lage, bis zu 100 Ziele gleichzeitig über eine Entfernung von 200 km zu verfolgen, und das System „würde für Israel eine No-Go-Situation schaffen, wenn es vonder syrischen Regierung in Betrieb genommen werden könnte“, so die ehemalige US-Marineoffizierin Jennifer Dyer, sie führte aus, dass: „Die Art von präventiven Streiks auf niedriger Ebene (in Syrien), die die israelische Luftwaffe in den letzten Jahren gegen die Ziele der Hisbollah und die speziellen Waffenziele des Iran und des Assad-Regierung durchgeführt hat, praktisch unmöglich werden würden. “

Israel würde die Fähigkeit verlieren, Präventivschläge durchzuführen. Russland hatte ursprünglich bereits 2010 einen Vertrag mit Syrien zur Lieferung des S300-Systems unterzeichnet, der jedoch auf Druck Israels ausgesetzt wurde. Doch am 23. April berichtete die russische Zeitung „Kommersant“, über eine Entscheidung die nun getroffen worden sei, nämlich diese Aussetzung rückgängig zu machen und das S300 System an Syrien zu liefern, nur die technischen Details müssten noch geklärt werden.

Ein paar Tage später schlugen die Israelis erneut zu, diesmal mit Bunkerbustern d.h. bunkerbrechenden Waffen, die zum zweiten Mal direkt auf iranische Truppen und Ausrüstung zielten. Die Waffe erzeugte eine Druckwelle, die als ein Erdbeben registriert wurde. Und wieder keine Abwehr durch S300, wie man feststellen musste.

Das sich abzeichnende Szenario

Medienberichte, sowohl im Mainstream als auch in alternativen Medien, klingen zunehmend nervös in Bezug auf das sich jetzt abzeichnende Szenario, und das zu Recht. Während die Gefahr der Eskalation und der Fehlkalkulation – und insbesondere durch den Eintritt Russlands in den sich in Syrien entwickelnden israelisch-iranischen Konflikt – real bleibt, haben viele Analytiker die Spannungen zwischen Russland und Israel – und tatsächlich auch die Interessenkonvergenz zwischen Russland und dem Iran überbewertet.

Obwohl beide sich dem vom Westen unterstützten Regimewechsel in Syrien widersetzen, sind die russischen und iranischen Ziele in der Region tatsächlich sehr unterschiedlich. So ist die Analyse des Nachrichtendienstes Stratfor: „Russlands strategische Vision konzentriert sich hauptsächlich auf die Beseitigung von Ursachen der Instabilität und die Verhinderung von US-geführten militärischen Interventionen“ mit einem „breiteren Ziel, sich als unverzichtbarer Garant der kollektiven Sicherheit im Nahen Osten zu etablieren“.

In Syrien haben die Russen daher das „beschränkte Ziel, dafür zu sorgen, dass Assad genug Territorium kontrolliert, um mit syrischen Oppositionsfraktionen aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln“, um eine von Russland überwachte und garantierte Verhandlungslösung zu schaffen.

Die Iraner konzentrieren sich laut Stratfor-Analyse jedoch mehr darauf, „Saudi-Arabiens Machtprojektionskapazität in der arabischen Welt einzudämmen“. Dies führe zu einer „mangelnden Bereitschaft, militärische Operationen in Syrien einzustellen, bis Assad die oppositionellen Kräfte vollständig besiegt hat … Irans Glaube an die Durchführbarkeit einer militärischen Lösung in Syrien hat dazu geführt, dass Russland bei diplomatischen Verhandlungen weniger bereit ist, sich diplomatisch mit syrischer Opposition oder kurdischen Gruppierungen zu befassen, was den Umfang der Moskau-Teheran-Partnerschaft einschränkt. “

Darüber hinaus „hat die Verwendung von syrischem Territorium durch den Iran zur Schaffung einer permanenten Transitbasis für die Hisbollah russische Politiker alarmiert, die daran interessiet sind starke Beziehungen zu Israel aufrechtzuerhalten.“

Iranisches Interesse in Syrien

Unter diesem Gesichtspunkt ist Russland nicht daran interessiert, die iranische Festsetzung in Syrien zu schützen, sondern hat ein unmittelbares Interesse daran, es zu beschränken. Israelische Militärschläge könnten somit eine Funktion für Russland darstellen um Druck auf den Iran ausüben, um Aktivitäten, die Russland selbst als störend für seine eigenen Ziele betrachtet, „einzudämmen“.

Darüber hinaus könnte Russland glauben, dass die iranische Präsenz in Syrien – als eine alternative Quelle der Unterstützung für Präsident Assad – die syrische Regierung selbst weniger bereit macht, sich den diplomatischen Initiativen Russlands anzuschließen. In der Tat, eine reduzierte iranische Präsenz lässt Assad auf einer grundlegenden Ebene grundlegender von Russland abhängig werden.

Und auf jeden Fall könnte man zynisch argumentieren, dass jetzt da die Rebellion fast beendet worden ist, die Iraner ihren Zweck bereits erfüllt haben. Viele Leute behaupten, dass das Bündnis mit dem Iran zu wichtig ist, als dass Russland ein solches Spiel riskieren könnte.

Und zweifellos ist es das. Aber was, wenn kein Risiko besteht? Während das russisch-iranische Bündnis für die Moskauer Machtprojektion im Nahen Osten nach wie vor entscheidend ist, kann Russland zugleich kalkulieren, dass der Iran kein Interesse daran hat, dies zu gefährden, so schlecht sie auch von ihrem russischen „Verbündeten“ in Syrien behandelt werden.

Schließlich ist der Schutz vor einem US-Angriff auf den Iran nichts was von vielen angeboten wird – Russland hat hier das Monopol. Sicher in dem Wissen, dass der Iran wirklich niemanden hat, an den er sich wenden kann, kann es sich Russland leisten, Israel in Syrien gewähren zu lassen.

Sicherlich scheint Israels kriegsführender Verteidigungsminister Russland nicht als Hindernis für Israels Pläne in Syrien zu sehen. „Es ist wichtig zu verstehen, dass die Russen sehr pragmatische Spieler sind“, sagte er kürzlich in Washington. „Am Ende des Tages sind sie vernünftige Leute, es ist möglich, Geschäfte mit ihnen abzuschließen und wir verstehen, was sie interessiert.“

Er klingt sicherlich nicht so, als bezog er sich auf einen standhaften Verbündeten eines Staates, gegen den Israel gerade Krieg führt.

Russland isolieren

Es kann sogar sein, dass Russland trotz aller Hoffnung immer noch erwartet, etwas von der Trump-Administration zu bekommen, in Form von gelockerten Sanktionen, oder zumindest in eine gewissen Anerkennung russischer Sicherheitsbedenken in der Ukraine und in Osteuropa, und das man diese Möglichkeit nicht aufs Spiel setzen will, indem sie sich den Militärschlägen gegen den Iran widersetzt. Solche Hoffnungen sind sicher verloren.

Ich würde gerne glauben, dass Russland nicht so zynisch ist, sich zurückzuhalten und eine israelische Aggression gegen den Iran zuzulassen, um in seiner eigenen Beziehung zu den Iranern und Syrern Einfluss zu nehmen, oder etwa so naiv zu sein, von den USA irgendetwas zu erwarten. Aber die Omen sind nicht gut.

Das Versäumnis, die S300 zu liefern oder andere bedeutungsvolle Abschreckungsmittel zu schaffen, selbst nachdem die ersten salven in diesem neuen Krieg gegen den Iran am 9. April abgefeuert wurden, legt entweder Feigheit oder Absprachen nahe. Und die Russen sind keine Feiglinge.

Wenn Russland es wirklich zulassen sollte, dass seine ehemaligen iranischen Kampfgenossen ausgelöscht werden, sollten sie verstehen, dass dies nicht nur eine Frage der „legitimen Sicherheitsbedenken“ Israels ist. Hier geht es darum, die Chance des Iran, im Vorfeld eines totalen Krieges gegen den Iran eine Abschreckung in Syrien aufzubauen, zu eliminieren.

Und die Zerstörung von Staaten wie Irak, Syrien, Libyen und Iran bedeutet wiederum, Russland zu isolieren, wenn dieses Land an die Reihe kommt.

Artikel im Original: http://www.middleeasteye.net/columns/war-iran-has-begun-russia-must-end-it-1582275383

-Dan Glazebrook ist politischer Autor und Redakteur von stopstarvingyemen.org. und danglazebrook.com.

Übersetzung: Heinrich Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin

