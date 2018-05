Soldaten filmen Mord. Video zeigt, wie österreichische Soldaten syrische Polizisten am Golan nicht vor Hinterhalt warnten (junge Welt)

In Wien hat am Donnerstag eine Untersuchungskommission zu einem Vorfall beim Einsatz österreichischer Blauhelmsoldaten auf den Golanhöhen mit ersten Befragungen begonnen. Im Jahr 2012 sollen die Mitglieder der UN-Truppen eine Gruppe syrischer Polizisten nicht vor einem Hinterhalt gewarnt und statt dessen deren Ermordung gefilmt haben. Dies jedenfalls legt ein Video nahe, das die Wiener Wochenzeitung Falter am vergangenen Freitag veröffentlicht hat.

https://www.jungewelt.de/artikel/331906.soldaten-filmen-mord.html

