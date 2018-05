Die Botschaft Nicaraguas lädt zu einer Veranstaltung zu den Ereignissen und Hintergründen dieser Vorgänge ein, auf der ein stellvertretender Außenminister dazu sprechen wird.

Die Veranstaltung findet statt am Montag, dem 14. Mai 2018, um 18:30 Uhr im Salon „15. September“ in der Joachim-Karnatz-Allee 45, 10557 Berlín.

Die Botschaft hofft auf eine zahlreiche Teilnahme.

