Zwischen Nation und Union – Ein kritischer Blick auf die Europäische Union mit Andreas Wehr (RT Deutsch)

3.05.2018

Europa oder Europäische Union – mehr Integration oder mehr Souveränität: Wohin geht die Reise? Diese und weitere Fragen um Brexit, Migration und Eurokrise bespricht Jasmin Kosubek mit dem Jurist, Politiker und Buchautor Andreas Wehr.

Insgesamt 15 Jahre lang war Wehr als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Europaparlament tätig und hat zahlreiche Bücher zum Thema EU verfasst. Das aktuellste – „Europa, was nun?“ – befasst sich mit den Herausforderungen durch Donald Trump, den Brexit, die Migration und die Eurokrise.

Hier zum Interview: https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/69356-zwischen-nation-und-union-kritischer-blick-eu-dfp-andreas-wehr/

