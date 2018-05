Bundeswehr in der Landes- und Bündnisverteidigung stärken und dafür den Fokus von Auslandseinsätzen nehmen. Die Opposition spricht von einer „Bundeswehrreform durch die Hintertür“.

Der Umbau der Truppe dürfte teuer werden.

Von Mike Szymanski, Berlin

http://www.sueddeutsche.de/politik/bundeswehr-deutschland-am-hindukusch-verteidigen-das-war-einmal-1.3965754 4. Mai 2018

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die Rolle der

