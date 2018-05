Am Montag präsentierte der israelische Premierminister Netanjahu vermeintliche Beweise für die Entwicklung von Nuklearwaffen durch den Iran. Seit 25 Jahren steht Teheran im Verdacht, Nuklearwaffen, die Israel ohnehin besitzt, zu produzieren.

Siehe Video-Kommentar von Kani Tuyala

https://deutsch.rt.com/tag/KaniTuyala/

