Am 3. Mai 2018 um 21:45 Uhr in „Panorama“ ARD – Streng geheim: Deutsche Chemiewaffenpläne im Kalten Krieg

Fast 50 Jahre sind seit seinen Recherchen vergangen. Der Journalist Günter Wallraff erinnert sich noch gut, wie er und sein Kollege Jörg Heimbrecht beschimpft wurden. In der linken Zeitschrift „konkret“ hatten sie geschrieben, Deutschland könne Schauplatz eines Giftkrieges werden. „Giftgas für die Bundeswehr“, so lautete damals der Titel. „Ich habe lange gedacht ‚Mensch, bin ich derjenige der übertrieben hat?'“, sagt Günter Wallraff. „Wenn ich jetzt diese streng geheimen Unterlagen sehe, dann sage ich, in vielem war das zu harmlos.“ Zur Ankündigung der ARD: https://daserste.ndr.de/panorama/Streng-geheim-Deutsche-Chemiewaffenplaene-im-Kalten-Krieg,giftwaffen100.html

(Anmerkung dp: Dass Wallraff und Heimbrecht Informationen der DDR-Staatssicherheit nutzten, ist für einen Hubertus Knabe natürlich der eigentliche Tabubruch – nicht umsonst ist er ja „wissenschaftlicher Direktor der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen“ )

Tabubruch im Kalten Krieg: Bundeswehr wollte Chemiewaffen

Trotz Verbot: Die Bundesrepublik Deutschland plante in den 1960-er Jahren sehr konkret den Einsatz chemischer Waffen. Das belegen jahrzehntelang geheimgehaltene Akten der Bundeswehr und der US-Regierung.

weiterlesen hier

http://www.dw.com/de/tabubruch-im-kalten-krieg-bundeswehr-wollte-chemiewaffen/a-43620851

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge