Von den USA bewaffnete und ausgebildete „Rebellen“ wurden in der syrischen Wüste gesichtet. Die US-Armee rekrutiere die Kämpfer „für einen möglichen Showdown gegen die syrische Armee und Verbündete“, berichtet das regierungsnahe Nachrichtenportal Al-Masdar.

weiterlesen

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/69211-usa-weiten-unterstuetzung-fur-rebellen-in-suedsyrien-aus/

