RHEINMETALL stoppen! Kundgebung/Demonstration – Berlin Hotel Maritim / 08. Mai 2018 / ab 9 Uhr

RHEINMETALL entrüsten –

auf zivile Produktion umstellen!

Berlin Hotel Maritim / Stauffenbergstr. 26 / 08. Mai 2018 / ab 9 Uhr

Aktionen und Demonstration eines großen und breiten Bündnisses vor und in der Hauptversammlung des RHEINMETALL-Konzerns.

Im Rahmen der Aktionen wird u.a. der Internationale ethecon Black Planet Award 2017 den Topmanagern Amin Papperger und Ulrich Grillo sowie den Großaktionären Larry Fink und Paul Manduca von RHEINMETALL überbracht.

ethecon bittet um Teilnahme und Unterstützung.

