Gespräche in Moskau zu Krieg in Syrien

Bei einem Treffen der Außenminister von Russland, der Türkei und des Iran in Moskau haben die drei Staaten ihre gemeinsamen Bemühungen um eine Lösung im Syrien-Krieg als Erfolg bezeichnet. Dank ihrer »einzigartigen« Allianz sei es gelungen, den Kampf gegen die Dschihadistengruppen Fatah-Al-Scham-Front und »Islamischer Staat« (IS) erfolgreicher zu führen, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach dem Treffen. (AFP/jW)

https://www.jungewelt.de/artikel/331658.gespr%C3%A4che-in-moskau-zu-krieg-in-syrien.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge