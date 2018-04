Der am 1. April 2018 ins Amt gewählte Präsident von Costa Rica, Carlos Alvarado, hat das neue Regierungskabinett vorgestellt. Auch auf Grund einer herben Niederlage seiner Bürgeraktionspartei (PAC) bei den Parlamentswahlen hatte Alvarado die Bildung eines mehrere Parteien umfassenden „Kabinetts der nationalen Einheit“ angekündigt. Dies ist ein Novum in Costa Rica.

weiterlesen

https://amerika21.de/2018/04/200020/costa-rica-praesident-stellt-kabinett

