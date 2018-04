Brasilien: Schüsse auf linke Demonstranten

Bei einem Schusswaffenangriff auf Anhänger von Brasiliens inhaftiertem Expräsidenten Luiz Inácio Lula da Silva sind am Sonnabend nach Angaben seiner Partei zwei Menschen verletzt worden. Am frühen Samstag morgen sei auf eine Mahnwache für Lula im südbrasilianischen Curitiba geschossen worden, teilte Lulas Arbeiterpartei (PT) mit. Eines der beiden Opfer habe eine schwere Verletzung am Hals erlitten. Die PT sprach von einem »Attentat«. (AFP/jW)

https://www.jungewelt.de/artikel/331661.brasilien-sch%C3%BCsse-auf-linke-demonstranten.html

