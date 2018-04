Eine eigene Armee hat Island nicht, strategisch wichtig ist der Inselstaat für die Nato trotzdem. Die US-Streitkräfte wollen hier mehrere Seefernaufklärer stationieren, angeblich aus Angst vor der russischen U-Boot-Flotte. Zwölf Jahre lang hatte Island Ruhe vor den Militärs – und jetzt das. Einheimische Friedensschützer sind empört.

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180427320497140-stuetzpunkt-island-kalter-krieg/

