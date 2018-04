8. Mai 1945: Tag der Befreiung vom Deutschen Faschismus – Feier am Wismarplatz in Berlin

Neben lateinamerikanischen Klängen des chilenischen Exil-Musiker Lautaro Valdés erwartet ein politisches Begleitprogramm unter dem Motto „200 Jahre Widerstand gegen Krieg und Faschismus“. Ausserdem Gespräche, Diskussion und ein gemeinsames Kennenlernen.

Im späteren Verlauf übernimmt dann die revolutionäre Jugend der SDAJ Berlin mit All-Time-Favorites, Liedern aus den 90ern und Elektromusik.

Das Ende ist gegen 22.00 Uhr geplant.

Aus dem Text der Einladung der DKP Gruppe Friedrichshain-Kreuzberg

weitere Infos: http://www.dkp-berlin.info/2015-06-15-21-33-41

