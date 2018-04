Zumindest scheint die Medienkampagne gegen Russland bei der deutschen Bevölkerung nicht richtig zu greifen. Jeder zweite Deutsche hält Trump für eine größere Gefahr für den Weltfrieden als die Staatschefs Russlands und Nordkoreas. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor, die im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur durchgeführt wurde.

