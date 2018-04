14. April: Syrien wird von Washington, Paris und London mit über 100 Raketen angegriffen – 73 Raketen sollen abgewehrt worden sein – Eine Anzahl davon sollte wohl den Präsidentenpalast in Damaskus treffen.

Laut Erklärung des Pentagon kein Enthauptungsschlag gegen das „Regime Assad“ sondern Vernichtungsschlag gegen das syrische Chemiewaffenprogramm.

Jedoch wurde kein Beweis für den Einsatz dieser Waffen durch Syrien gebracht. Stattdessen wurden von allen drei Alliierten Bewertungen ausgestrahlt, die auf den Original-Videos der Weißhelme basieren [1] ; Dieses Video selbst wurde anschließend von vielen Personen, die in ihm erscheinen, und von den Mitarbeitern des Krankenhauses, in dem es gedreht wurde, widerlegt [2].

War das tatsächliche Ziel nicht doch vielleicht die Regierung Syriens mit Sitz im Präsidentenpalast? Zumindest gibt es Berichte darüber, dass Raketen mit Kurs auf den Präsidentenpalast von der syrischen Armee zerstört wurden.

