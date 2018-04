„Hart wie Vladimir Putin“ – Ode eines in Moskau lebenden afrikanisches Rap-Duos an den russischen Präsidenten

„The Architects Musician Group“ AMG, ein Rap-Duo aus Zimbabwe und Kenia, steht hinter dem Hit-Rap-Song „Ich gehe hart wie Vladimir Putin“, eine wahre Ode an den russischen Präsidenten. Ihre #GoHardTour führte sie durch ganz Russland.

Mit diesem Lied wollen wir jungen Afrikanern ein Vorbild zeigen, dem sie folgen können sagt Kudzayi Victor Matinyarare (auch bekannt als K. King) Mitglied von A.M.G. Er lebt seit 2000 in Russland, studierte Medizin an der Universität von Wolgograd, vormals Stalingrad. 2007 zog K. King nach Moskau.

Wir haben das Lied nicht geschrieben, um Wladimir Putin zu huldigen. Der russische Präsident war einfach eine Quelle der Inspiration für uns. Unsere Grundidee war, ein Lied zu schreiben, um junge Leute zu inspirieren, hart zu arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen.

Wir wollen, dass dieses Lied zu allen Afrikanern spricht, nicht nur zu denen, die in Russland leben.

Mit diesem Song wollen wir jungen Menschen ein Vorbild zeigen, dem sie folgen sollten: hart arbeiten, sich integrieren, Regeln folgen, egal wo man ist.

K. King sagt, dass keines der Mitglieder des Rap-Duos in Russland so gut wie keinen Rassismus erlebt hat. Ihm zufolge hat sich die Situation in Russland seit 2007 schrittweise immer mehr verbessert.

