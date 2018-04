Das bedingungslose Grundeinkommen – das neue Opium fürs Volkes (Heise.de)

Natürlich ist genug Geld da. Aber es geht bei fast allen diskutierten Modellen zum BGE nicht darum, diese Werte so zu verteilen, dass tatsächlich ein brauchbares BGE dabei herauskommt.

Das gute Leben für alle, ein zentrales Versprechen des Sozialismus, soll eingelöst werden, ohne den Sozialismus zu bemühen. Das kann gar nicht funktionieren, sondern wird bei der Verteilung von Brosamen enden. Wenn die Erfahrung nicht täuscht, wird die Brosamenverwaltung von einer schwindelerregenden Bürokratie betrieben werden.

Das BGE, das geschaffen wird, ohne die zentrale Wertpumpe des Kapitalismus in die Pflicht zu nehmen, wird immer wie ein „Basic“-Einkommen aussehen, das es in der Science Fiction-Serie The Expanse auf der Erde gibt: Almosenverteilung als Aufstandsbekämpfung.

weiterlesen hier

https://www.heise.de/tp/features/Freibier-fuer-alle-4029163.html?seite=all

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge