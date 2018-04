In der SPD-Parteispitze gibt es laut der „Welt“ auch Verärgerung wegen der Äußerungen von Maas im Fall Skripal und in Bezug auf die Luftschläge gegen Syrien.

Insgesamt gebe es „weit verbreitete Irritationen“ über den aussenpolitischen Kurs der Partei. Die Kritiker erklärten, die SPD setze ihre ost- und außenpolitische Tradition aufs Spiel.

