Frankreichs Präsident Macrons selbstverliebte Bemerkungen über Putin und über Frankreichs Rolle im Nachkriegssyrien

Putin lässt dem „Jupiter“, wie man ihn in Frankreich nennt, einfach keine Ruhe…Für alle, die den Artikel übersehen haben, hier noch einmal, weil er ihn so treffend beschreibt: „Groß geworden, der Junge: Macron lässt vor Putin die Muskeln spielen.“https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180418320381967-macron-putin-vergleich/

https://de.sputniknews.com/politik/20180422320434098-stark-klug-macron-putin/22.04.2018

„Stark und klug, aber…“: Macron spricht schon wieder über Putin

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in einem Interview für den Sender „Fox News“ erneut über seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin und dessen Charakterzüge sowie Führungsstil gesprochen.

„Er ist stark und klug. Aber seien Sie nicht naiv. Er ist besessen von Einmischungen in unsere Demokratien. Deshalb glaube ich, dass wir gegenüber Präsident Putin nie schwach sein sollten. Wenn wir schwach sind, nutzt er das aus“, so Macron.

​Putin sei ein starker Präsident, dessen Wunsch es sei, Russland zu einem großen Land zu machen. Die russischen Bürger seien auf die Politik ihres Staatschefs stolz, fügte der französische Präsident hinzu. Zugleich verwies Macron darauf, Putin gehe „sehr hart mit Minderheiten und Opponenten“ um.

acron scheint in letzter Zeit viel über Putin zu reden. Jüngst hat er in einem Interview damit geprahlt, dem russischen Staatschef „ebenbürtig“ zu sein. „Ich bin Putin ebenbürtig. Und er versteht mich übrigens. Und zum Syrien-Schlag habe ich mich entschlossen, um Putin zu überbringen, dass wir daran auch beteiligt sind. Er versteht solche Sachen. Das ist eine Entscheidung, die zum Frieden in Syrien führt“, so Marcon gegenüber dem Sender „BMF“.

https://de.sputniknews.com/politik/20180422320433427-macron-syrien-nachkriegszeit-aufbau/22.04.2018

So sieht Macron die Nachkriegszukunft Syriens

Nach der Zerschlagung des „Islamischen Staates“* müssen Frankreich, die USA und ihre Verbündeten laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Syrien bleiben, dort „ein neues Syrien“ aufbauen und den Einfluss des Irans einschränken.

„Auch nach dem Ende des Krieges gegen den IS* werden die USA, Frankreich und unsere Verbündeten, alle Länder der Region, sogar Russland und die Türkei, eine wichtige Rolle beim Aufbau eines neuen Syriens spielen. Dabei wird das syrische Volk selbstverständlich die Zukunft bestimmen“, sagte Macron in einem Interview für den US-Fernsehsender Fox News.

Der französische Präsident merkte ferner an, dass der vollständige Abzug der internationalen Kräfte aus Syrien die Position des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und des Irans stärken würde. „Sie werden einen neuen Krieg vorbereiten, sie werden neue Terroristen anfeuern.“

Macron hatte zuvor behauptet, er sei es gewesen, der US-Präsident Donald Trump dazu überredet habe, die US-Truppen nicht aus Syrien abzuziehen. Wie sich Trump dazu äußerte, könnten die USA dieses Land „sehr bald“ verlassen. Für eine friedliche Regelung sollten „andere sorgen“.

