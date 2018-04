Duma-Giftgas? Außergewöhnliches in ZDF-Heute – Danke an den ZDF-Korrespondenten Uli Gack

Danke an den ZDF-Korrespondenten Uli Gack, dass er den Mut hatte, einfach nur ehrlich zu berichten. Er besuchte ein Lager, in dem viele Flüchtlinge aus Duma angekommen sind und er erzählt, was er von ihnen über den „Chemiewaffen-Angriff“ erfuhr.

Sein Bericht ergänzt, was schon der britische Star-Journalist Robert Fisk direkt aus Duma berichtete.

Hier zum Bericht von Uli Gack in der ZDF-Heute Sendung vom 20. 04.2018. https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/videos/zitat-sgs-gack-syrien-100.html

Falls er auf dem ZDF-Link nicht mehr zu sehen ist, er ist auch auf Zero Hedge eingebettet, einer englischsprachigen Nachrichten-Website, die ihre Leser über den Bericht informiert:

https://www.zerohedge.com/news/2018-04-21/germanys-largest-public-tv-news-broadcaster-syria-chemical-attack-most-likely

Die Verzögerung der OPCW Inspektion vor Ort, nach der am Ende des Berichts Petra Gerster fragt, ist nicht etwa, auf „Verhinderungsabsichten“ der Russen oder Assads zurückzuführen, sondern auf eine Vorsichtsmaßnahme des United Nations Department of Safety and Security (UNDSS).

