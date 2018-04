Russlands Außenminister Lawrow zu BBC: Derzeitige Lage ist schlimmer als im Kalten Krieg (VIDEO)

21.04.2018 •

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat in der von der BBC ausgestrahlten Sendung „HARDtalk“ erklärt, dass alle Beweise, die Frankreich, Großbritannien und die USA zum angeblichen Chemiewaffeneinsatz in Duma vorlegten, aus Medien und sozialen Netzwerken stammten.

Das Trio Frankreich, Großbritannien und USA arbeite nach dem Prinzip „wenn wir sie bestrafen, dann sind sie schuldig“. Der Außenminister äußerte auch sein Misstrauen gegenüber dem OPCW-Bericht zum Skripal-Fall, wonach die untersuchten Proben eine sehr hohe Konzentration des A234-Nervengiftes enthielten. Dieses verdunste schnell und könne zwei Wochen nach der Probenentnahme nicht mehr hochkonzentriert sein, so Lawrow.

RT Deutsch zeigt das gesamte Interview in deutscher Übersetzung,

auch die Teile des Interviews, die von der BBC nicht ausgestrahlt wurden.

Hier im Video mit deutscher Übersetzung: https://deutsch.rt.com/international/68758-lawrow-zu-bbc-lage-schlimmer-als-im-kalten-krieg/

