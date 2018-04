Russischer Außenminister Sergej Lawrow: „Putin und Trump lassen Krieg doch nicht zu – Denn die beiden haben ja Verantwortung vor ihren Völkern  für Frieden und Ruhe“

Der Ton zwischen den USA und Russland ist zwar nach dem amerikanischen Militärschlag auf Syrien deutlich schärfer geworden. Dennoch schließt der russischer Außenminister Sergej Lawrow einen direkten militärischen Konflikt zwischen den beiden Atomwaffenmächten völlig aus.

„Ich bin zu 100 Prozent sicher: Die Militärs werden keine militärische Konfrontation zulassen. Auch Präsident Putin und Präsident Trump werden das nicht zulassen. Denn die beiden haben ja Verantwortung vor ihren Völkern für Frieden und Ruhe“, sagte Lawrow in einem Interview für Sputnik.

https://de.sputniknews.com/politik/20180420320407496-lawrow-putin-und-trump-lassen-das-nicht-zu/20.04.2018

