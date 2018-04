Gesprächsrunde zur angeblich „intelligenten“ Videoüberwachung mit dem Filmemacher Gerd Conradt – Di 24.4.18 im Antikriegscafé COOP

Gesprächsrunde zur angeblich „intelligenten“ Videoüberwachung

mit dem Filmemacher Gerd Conradt

am Di, 24.4.18 ab 19:30h im Antikriegscafé COOP

Rochstr. 3, 10178 Berlin, Nähe Alexanderplatz

Wir wollen uns am Beispiel des Pilotprojekts Südkreuz unterhalten und dazu kurze Filme anschauen

LET’S FACE IT was passiert am Südkreuz?

Gestik und Mimik von Gesichtern – was sind Basisemotionen?

Die „Enteignung des Gesichtes“ – jeder Kampf gegen staatliche Kontrolle ist eng mit Emotionen verbunden

Biometrische Merkmale meines Ichs- Mein Körper gehört mir!

Aktive von Aktion Freiheit statt Angst berichten über ihre Kampagne gegen Videoüberwachung.

http://www.gerdconradt.de

und

https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/6343-20171001-videoueberwachung-ein-eingriff-in-die-informationelle-selbstbestimmung.htm

