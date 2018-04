Friedenskundgebung am Brandenburger Tor:

Dietmar Bartsch: Deutsche Kriegsbeteiligung und Waffenexporte stoppen!

Michael Müller (Naturfreunde): Entspannungspolitik statt Kriegseskalation und Rüstungsexporten!

Lühr Henken (Friedensratschlag): Abrüsten und Deeskalieren!

Tobias Thiele – Laut sein für den Frieden

Alex Rosen: Atomkriegsgefahr so groß wie schon lange nicht mehr

