„Giftgas“-Syrien: Zweifel wachsen / Chronologie

ZDF, n-tv, AFP: Auch im Mainstream wächst der Zweifel an Giftgaseinsatz in Duma

Hier: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/68602-syrien-wachsende-zweifel-an-giftgaseinsatz-duma-mainstream/

Duma in Syrien: Chronologie eines angeblichen Chemiewaffeneinsatzes

von Karin Leukefeld, 18.04.2018

Im syrischen Duma sind Experten der OPCW eingetroffen, um den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen zu untersuchen. Der Westen bezichtigt Damaskus, Giftgas eingesetzt zu haben. Moskau spricht hingegen von einer Aktion unter falscher Flagge.

Hier: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/68586-duma-in-syrien-kurze-chronologie-chemiewaffeneinsatz/

