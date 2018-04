„Eine KUGEL MIT GIFT“… in der Tat ein „US-patentierter Mord…“… Vertreter Russlands bei der OPCW präsentiert das Dokument des Amtes für Patent-und Markenrecht der Vereinigten Staaten

https://cont.ws/@bia354444/920523

Die giftige Substanz, die angeblich bei einem Attentat auf einen ehemaligen Mitarbeiter des GRU, Sergej Скрипаля und seine Tochter Julia, verwendet wurde, wurde in den USA produziert, wo es patentiert wude, als chemischen Waffe, sagte der Vertreter Russlands bei der OPCW Alexander Shulgin…, und er präsentiert das Dokument des Amtes für Patent-und Markenrecht der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office) vom 1. Dezember 2015.

Im Dokument geht es um die Herstellung einer Munitionskugel um Gift zu verschiessen. Der ständiger Vertreter Russlands erklärte, dass die vermeintliche Munition mit binären Komponenten ausgestattet wurde, die beim Aufprall miteinander reagieren .

„Zumindest einer der aktiven Substanzen, die in der Kugel verwandt werden können, je nach Wahl sind die folgenden Nevengiftstoffe (nerve agents), darunter Tabun, Sarin, Soman, VG, VM, VR, VX und aufgepasst, neuartige Stoffe, wie der russische Vertreter aus dem Dokument ztierte

Außerdem, sagte Russlands ständiger Vertreter, dass man bei der elektronischen Suche google.patents.com nach dem Schlüsselwort „Novichok“ mehr als 140 verschiedene Patente im Zusammenhang mit der „Nutzung und Schutz vor den Auswirkungen der militärischen giftiger Stoffe“ dieses Typs zu finden sind.

Salisbury, Großbritannien globallookpress.com © I-Images

Das russische Militär entdeckte eine Gift-Substanz, ähnlich in seinen Eigenschaften mit denen eines Ex-Mitarbeiters der GRU im Jahr 1998 vergiftet wurde.

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation erklärte, dass die Formel der in Salisbury verwendeten Stoffe bereits im Jahr 1998 in den USA veröffentlicht wurden.

Dies sagte der Leiter der chemisch-analytischen Labor des Verteidigungsministeriums Russlands Igor rybaltschenko im Fernsehsender «Russland 1», wie TASS berichtet.

«Bereits 1998 haben wir, indem Sie durch die nächste Version des spektralen Bibliothek, die gibt es National Bureau of Standards der Vereinigten Staaten (diese Bibliothek enthält die spektralen Daten über etwa 300 000 verbindungen und wird ständig ergänzt), dort entdeckt eine Substanz, die uns interessiert, denn es war фосфорорганическое Substanz», sagte er.

Nach seinen Worten war es klar, dass «es sollte eine starke tödliche Wirkung».

«Jetzt stellt sich heraus, dass, gemessen an der name dieses Stoffes, das war dann der «Neuling», A234… Es ist wieder hochgekommen», fügte rybalchenko.

Der ständige Vertreter Russlands bei der OPCW Alexander Shulgin sagte, dass die Vergiftung Substanz, die, nach der Behauptung der britischen Seite, angewendet wurde in Salisbury, produziert und патентовалось in den USA als Chemische Waffen.

Während einer Rede auf der Sitzung des Exekutivrats der OVCW Diplomat stellte das Dokument der Abteilung Patent-und Markenamt der USA, datiert 1. Dezember 2015.

Seinen Worten nach, das Amt wurde an den entsprechenden Russischen Behörde, die sich mit Fragen der Patente, mit der bitte um «Prüfung der Patentierbarkeit der Erfindung, hergestellt von der amerikanischen fellow D. Rubin».

«Darin geht es über die Erfindung einer speziellen Kugel, die Besonderheit, die das Vorhandensein von einem separaten Behälter für die Ausrüstung von verschiedenen Arten von chemischen Kampfstoffen. Bei der Verwendung der angegebenen Mittel tödliche Wirkung erreicht wird durch die Wirkung dieser giftigen Substanzen auf den menschlichen Körper. Mit anderen Worten, diese Munition unterliegt КЗХО», sagte Shulgin.

Er wies darauf hin, dass der Grundsatz der Kugel besteht in der Ausrüstung mit binären Komponenten, die miteinander interagieren beim Aufprall.

«Und das ist, was wir Lesen in diesem offiziellen US-Dokument auf Seite 11:

«Zumindest einer der aktiven Substanzen, die putzt kann das Kugel können nach Wahl werden folgende neurale Agenten (nerve agents), darunter Tabun, Sarin, Soman, циклозарин, VG, VM, VR, VX und — Achtung — Agenten in Bezug auf die Art «Anfänger» (A-234. — RT)», — fügte er hinzu.

Er betonte, dass das Dokument bestätigt, dass in den USA neuroparalytische Stoffe dieser Art nicht nur hergestellt, sondern auch патентовались als chemischen Waffen.

«Und nicht einmal vor langer Zeit, einige vor ein paar Jahren — Patent datiert 1. Dezember 2015», Schloss Shulgin.



Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Ich beginne meine Rede mit den Worten, die dem großen Denker Martin Luther: «eine Lüge ist wie ein rollender Schneeball nimmt: je mehr Rollen, desto größer werden».

Ein weiser Spruch in vollem Umfang anwendbar auf die Politik.

Wer Stand auf den Pfad der Täuschung, gezwungen zu Lügen immer wieder, Erklärungen zu erfinden несостыковкам, greifen Desinformation und Fälschung. Im Verlauf der verzweifelt begeben sich mit allen Mitteln, nur um die Spuren der Lügen und verbergen die Wahrheit.

Auf diesen schlüpfrigen Abhang Stand jetzt Großbritannien.

All dies sehen wir visuell am Beispiel сфабрикованного britischen Behörden den sogenannten «Fall Скрипалей» – dieser schitoj weißen Faden antirussischen Provokationen, begleitet von einer beispiellosen Propaganda-Kampagne, подхваченной Gruppe von Ländern, und endete eine beispiellose Ausweisung von Diplomaten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen.

Nur nicht zu erteilen, die diese Gruppe für die Weltgemeinschaft – es ist weit bis dahin.

Hier ist schon ein Monat vergangen, seitdem der britische Premierminister T. Mae rückte an die Adresse von Russland äußerst schwere Vorwürfe in den angeblichen Einsatz von chemischen Waffen.

Wir warteten lange Erklärungen, erwarten, dass unsere britischen Kollegen noch подкрепят Ihre laute Behauptungen von irgendwelchen mehr oder weniger вразумительными Fakten. Immer wieder boten Ihnen gemeinsam an der Untersuchung der Ereignisse in Salisbury, die Informationen angefordert haben.

В ответ – надменные, аррогантные заявления – Россия, дескать, должна признаться в преступлении.

Die britische Seite weiterhin Gießen absolut unbegründeten Vorwürfen, löst immer neue, oft ungeschickte, Version der Geschehnisse.

Politiker und Beamte in Großbritannien können nicht aufhören und weiterhin Gießen alle neuen Ströme liegen.

London sabotiert alle versuche, eine wirklich Objektive Untersuchung des Vorfalls in Salisbury mit der Teilnahme der Russischen Experten.

Alles klassifiziert, führen, sagen Sie, eine eigene nationale Untersuchung.

Obwohl die «Schuldigen» sind bereits zugewiesen.

Warum dies geschieht ist klar.

Die Briten bemühen sich um jeden Preis zu verhindern, dass die Errichtung der wahren Muster des Vorfalls, verstecken alle Beweise, die erlauben würden, Sie auszustellen.

Sie sind einfach auf Zeit spielen.

Denn je weiter – desto schwieriger wird es sein, zu verstehen, was wirklich passiert (oder nicht passiert) in Salisbury.

Die Lüge hat immer Angst vor der Wahrheit, denn die Wahrheit – das schrecklichste Waffe gegen die Lüge. Deshalb wenden wir uns an die nackten Tatsachen, die zeigen wie бесстыже und grob die britische Regierung vertreibt Unterstellungen über den «Fall Скрипалей».

Lüge Nummer 1.

Russland reagiert nicht auf berechtigte Fragen von Großbritannien, die am 12. März D.J. durch den Botschafter der Russischen Föderation in London A. W. Jakowenko (es ist wie ein Mantra wiederholt einige Verbündete Großbritannien).

Ich erinnere Sie daran, dass die britische Seite vorgeschlagen, uns zu gestehen in einer der beiden von Ihr erfundenen Versionen: entweder die Vergiftung von Sergej und Julia Скрипалей war zielgerichtetes handeln von Russland, oder Russland verlor die Kontrolle über den angeblich besessenen Arsenale von toxischen Substanzen. Trotz беспардонный Charakter des Ultimatums, wir haben ihn nicht ignoriert, sondern sofort eine eindeutige Antwort gegeben: Russland zu химинциденту in Salisbury keine Beziehung hat.

Mit keinem anderen Fragen, die Großbritannien zu uns nicht angesprochen.

Lüge Nummer 2.

Großbritannien arbeitet in strikter übereinstimmung mit dem übereinkommen über das Verbot der chemischen Waffen.

Die Fakten sprechen gerade das Gegenteil.

Also, der Artikel IX des übereinkommens schreibt vor, dass den Mitgliedstaaten die Durchführung bilateraler Beratung in allen strittigen Fragen. Wir sehen, dass Großbritannien in der Tat scheute die Durchführung dieser Bestimmung und bisher weigert sich die Interaktion mit uns. Ueber mir erwähnten britischen Ultimatums, die er durch den Botschafter der Russischen Föderation, hat er sich nicht als «Angebot zur Zusammenarbeit» im Sinne des КЗХО oder als «Antrag über Rechtshilfe».

Ihrerseits am 13. April schickten wir durch Техсекретариат Note der britischen Seite zu Absatz 2 des Artikels IX mit der Liste der berechtigten Fragen, die sich bei uns über den «Fall Скрипалей». Wir handelten streng im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen und erwartet von den Partnern aus London, dass Sie werden auch. Keine Antwort bisher keine. Großbritannien als ob Sie überhaupt nicht beachtet, das übereinkommen und will nicht in übereinstimmung mit Ihren Bestimmungen.

Wir waren Zeugen und London erfand eine neue Form der Arbeit – «unabhängige Verifizierung Техсекретариатом OPCW Schlussfolgerungen die britische Seite».

Ich betone: in dieser Konvention nicht.

Diese Erfindung der Briten.

Anstatt sich streng an die Bestimmungen des übereinkommens, Großbritannien täuschen versucht, allen den Kopf.

Lüge Nummer 3.

Russland weigert sich zusammenzuarbeiten, um die Wahrheitsfindung.

In Wirklichkeit ist alles absolut das Gegenteil.

Russland ist sehr daran interessiert – vielleicht sogar mehr als irgendein anderes Land – in einem fairen, offenen und nicht-wertende Untersuchung des Vorfalls in Salisbury.

Wir haben wiederholt vorgeschlagen, gebeten, gefordert von der britischen Parteien zur Zusammenarbeit bei der Untersuchung.

Wir haben auf die Betrachtung 57. außerordentliche Sitzung Исполсовета draftentscheidung, wo er appelliere an Russland und Großbritannien zu etablieren eine solche Interaktion mit der Verbindung Техсекретариата.

Drückten und dann bestätigen jetzt unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der OPCW und innerhalb der OPCW.

Leider sind alle unsere Bemühungen stoßen auf eine Mauer der Zurückhaltung äußern London interagieren.

Lüge Nummer 4.

Die Briten behaupten, dass Russland angeblich unendlich schwillt Ihre Version химинцидента in Salisbury, versuchend abzuwenden eine Welle der Kritik, weil Sie angeblich den Einsatz von chemischen Waffen auf dem britischen Territorium.

In der Tat, damit beschäftigt sich die britische Seite, die durch Ihre so genannten «unabhängigen» Medien löst endlose Version: Gift ist im Koffer, dann auf die Türklinke, in Buchweizen, in einem Restaurant, in dem Blumenstrauß, das in der Lüftungsanlage des Autos, das in Parfüm usw.

Lüge Nummer 5.

Die russische Führung angeblich erklärt, dass die Vernichtung von Verrätern im Ausland ist eine Staatliche Politik der Russischen Föderation.

Das ist Verleumdung und völliger Unsinn. Lassen Sie Sie zeigen, wo Sie es sahen. Es ist offensichtlich, dass die Briten nicht in der Lage, führen ein Beispiel solchen Aussagen, da nichts, wie die russische Führung nie geredet.

Ложь №6.

Выводы экспертов Техсекретариата по итогам анализа проб, отобранных у отца и дочери Скрипалей, подтвердили, что они были отравлены веществом из семейства «Новичок».

Unsere Militär-Experten bereit, um Ihre Einschätzung in Bezug auf das, was gesagt wird in dem Bericht Техсекретариата nach den Ergebnissen der Arbeit seines Teams von Spezialisten in Großbritannien.

Während ich sage nur eins: die Behauptung, dass Техсекретариат bestätigt, dass diese Chemikalie gibt es russischer Herkunft ist eine glatte Lüge.

Im Bericht über den Titel «Neuling» ist nicht ein Wort, in КЗХО so etwas einfach nicht. Und keine Bestätigung «russische Spur» in Salisbury in der gefundenen химвеществе in dem Bericht Техсекретариата auch nicht zur Verfügung.

Trotzdem haben die britischen Behörden sofort kommen in die Medien der Welt «fake news», ob die OPCW bestätigte Vergiftung Скрипалей «Neuling», und der, vermutlich wurde nur in der UdSSR und Russland, also die Schuld Moskau.

So gefälscht Schlussfolgerungen des Berichts Техсекретариата.

Lüge Nummer 7.

Die so genannte «Newcomer» – die sowjetische Erfindung und er konnte angeblich werden nur in Russland produziert.

Es sei daran erinnert, dass «Anfänger» ist im Westen erfunden der name der Gruppe chemischer Kampfstoffe, die entwickelt wurden in vielen Ländern, darunter in Großbritannien.

Der Minister für auswärtige Angelegenheiten B. Johnson, kürzlich in einem Interview bestätigt, dass Großbritannien im Labor in Porton-Daun gibt es Proben dieser Substanz.

Wir haben im Allgemeinen gibt es viele Fragen zu diesem Labor.

Es wäre interessant zu wissen, wie er festgestellt hat, dass Скрипали vergiftet wurden nervös-paralytisches Agens Typ «Anfänger»?

Denn jeder vernünftige Mensch wird verstehen, was eingestellt ist dann, wenn du eine Quell-Komponente, mit denen Sie vergleichen die Gefundene химвещество.

Es stellt sich heraus, dass in diesem Labor einen Vorrat an «Anfänger», und vielleicht Gegenmittel, die eingesetzt wurden, um die Behandlung Скрипалей.

In Russland keine wissenschaftliche Konstruktions-und Entwicklungsarbeiten auf dem Programm unter dem Titel «Neuling» noch nie durchgeführt worden.

Ich wiederhole: es gab keine Programme unter diesem Namen.

In der sowjetischen Zeit, die seit den 1970er Jahren nicht nur die sowjetischen, sondern auch britische und amerikanische Wissenschaftler arbeiten an der Entwicklung neuer Arten von toxischen Neuro-paralytischen Substanzen. So entstand die berühmte Nervengas VX.

Und in den 1990er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die westlichen Geheimdienste nahmen eine Gruppe von Wissenschaftlern aus Russland-Chemikern zusammen mit der Dokumentation.

Experten im Westen haben begonnen, die Dokumente sorgfältig zu studieren und nahm Sie als Grundlage, die Arbeit auf dieser Richtung, erreicht einen gewissen Erfolg, die öffentlich geworden sind.

Über die Tatsache, dass neuroparalytische Agenten vom Typ «Anfänger» wurden in einer ganzen Reihe von Ländern, die wir gut kennen. Und im Gegensatz zu unseren westlichen Partnern, die ständig Rollen Ihre Augen und sagen, dass Ihnen etwas bekannt, aber es ist vermutlich die Intelligenz und Sie können nicht an Sie zu offenbaren, wir handeln anders. Wir arbeiten mit offenen Quellen. Also,

1. Dezember 2015 beim Bundesamt für Patent-und markenamts (United States Patent and Trademark Office) appellierte an die Russischen Abteilung, die sich mit Fragen der Patente mit der bitte um Prüfung der Patentierbarkeit der Erfindung, hergestellt von der amerikanischen fellow D. Rubin.

Hier ist das Dokument (Demonstration).

In ihm geht es über die Erfindung einer speziellen Kugel, die Besonderheit, die das Vorhandensein von einem separaten Behälter für die Ausrüstung von verschiedenen Arten von toxischen Substanzen. Bei der Verwendung der angegebenen Mittel tödliche Wirkung erreicht wird durch die Wirkung dieser giftigen Substanzen auf den menschlichen Körper. Mit anderen Worten, diese Munition unterliegt КЗХО. Das Funktionsprinzip der Kugel liegt in seiner Montur mit binären Komponenten, die miteinander interagieren beim Aufprall.Und das ist, was wir Lesen in diesem offiziellen US-Dokument auf Seite 11: «zumindest einer der aktiven Substanzen, die putzt kann das Kugel können nach Wahl werden folgende neurale Agenten (nerve agents), darunter Tabun, Sarin, Soman, циклозарин, VG, VM, VR, VX und, Achtung (!), Agenten in Bezug auf die Art «Neuling».

Mit anderen Worten, dieses Dokument bestätigt, dass in den USA neuroparalytische Stoffe des Typs «Neuling» nicht nur hervorgebracht hat, sondern auch патентовались als chemischen Waffen. Und nicht einmal vor langer Zeit, einige vor ein paar Jahren – Patent datiert 1. Dezember 2015.

Darüber hinaus, im suchergebnis auf der elektronischen Ressource google.patents.com anhand der Suche nach «Novichok» finden Sie mehr als 140 erteilten US-Patente im Zusammenhang mit der Nutzung und dem Schutz vor den Auswirkungen kämpfen giftigen Substanz «Anfänger».

Hier sind es die realen Fakten, und nicht Gerede, und das ist unsere Antwort auf diejenigen, die schamlos erklärt, dass neuroparalytische Agenten vom Typ «Newcomer» gab es und wurden in der UdSSR und Russland.

Lüge Nummer 8.

Die geschädigte Bürgerin Russlands Julia Скрипаль angeblich vermeidet den Kontakt mit Ihren verwandten und weigert sich, von der Russischen Konsularische Hilfe.

Derzeit Julia Скрипаль die britischen Behörden sorgfältig von den Medien und der öffentlichkeit. Der Ort seiner Lage ist unbekannt. Der Zugang zu Ihr verweigert als Vertreter der Russischen Seite, und seine verwandten (Cousine Victoria den britischen Behörden war das Einreisevisum verweigert worden). Sie hatte keine Möglichkeit, nach Russland zurückzukehren und eine ärztliche Untersuchung und Behandlung.

Diese Umstände deuten darauf hin, dass tatsächlich die russische Bürgerin Julia Скрипаль befindet sich in Geiselhaft von den britischen Behörden, gewaltsam festgehalten wird auf dem Territorium von Großbritannien, Maßnahmen ausgesetzt psychologischen Auswirkungen.

Ich brachte nur einige Beispiele, wie die britischen Behörden beschäftigen sich mit der Fehlinformation, offen liegen.

Es können noch weitere eine Reihe von Enthüllungen, aber jetzt, wahrscheinlich würde sich lohnen zu bleiben. Es ist bezeichnend, dass keiner seiner Thesen Briten und nicht denken zu widerlegen, trotz der Tatsache, dass Sie völlig unhaltbar.

Ich bezweifle nicht, dass vor uns liegen neue Informationen Füllung, псевдоутечки in den Medien, skrupellose Angriffe der britischen Beamten an unsere Adresse. Aber keine wirklichen Beweise gebracht und wird es nicht sein.

Großbritannien zeigt die offenbare Unlust voll kooperieren bei der Untersuchung all dieser trüben Geschichte.

Es überzeugt uns, dass die Engländer wollen keine Wahrheit.

Sie können nicht riskieren, dass er segelte nach außen.

Präsentiert Техсекретариатом Bericht zu den Ergebnissen der britischen Experten, wirft eine Reihe von Fragen auf und erfordert weitere detaillierte Analysen durchzuführen, einschließlich der mit der britischen Seite.

Jedem Fachmann ist klar, dass die endgültigen Schlüsse gezogen werden können, nur mit den Augen der Materialien der chemischen und spektralen Analysen der genannten Proben.

Und diese Materialien wurden Техсекретариатом nur London.

Unterstreichen – Russland wird nicht auf den glauben keine Schlussfolgerungen in Bezug auf die «Werke Скрипалей», solange nicht eine einfache Bedingung erfüllt ist: die Russischen Experten liefern Zugang zu den betroffenen, sowie zu den Materialien der Untersuchung der OPCW und das gesamte Volumen zur Verfügung stehende London echte Informationen zu diesem Vorfall.

Wir haben gute Gründe zu glauben, dass all dies ist eine grobe Provokation gegen die russische Föderation seitens der britischen Geheimdienste. Und wenn die britische Seite sich weigert, weiter mit uns zusammenzuarbeiten, dann wird es nur bestätigen unsere überzeugung, dass all dies so ist.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Nicht zu vergessen ist der Spruch:

für einige Lügen ist nicht der Weg der Rechtfertigung, sondern die Art des Schutzes. 16. April, hörten wir noch eine seltsame Aussage: G7 fordert Russland auf, Antworten Großbritannien auf Ihre berechtigten Fragen nach der «Fall Скрипалей». Man kann das als unsere Leistung zu beantworten.

Gleichzeitig würden gerne von der britischen Seite die Antworten auf zahlreiche konkrete Fragen der Russischen Föderation auf dem Ereignis in Salisbury.

Außerdem würden uns freuen, wenn die Vertreter der G7 könnten uns erklären, warum Ihre Länder auf der Grundlage von Fälschungen entfesselt ein diplomatischer Krieg mit Russland?

Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender.

Bitte verteilen diese Rede als offizielles Dokument dieser außerordentlichen Sitzung Exekutivkomitee OPCW.

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/ru-de.ru/https/netherlands.mid.ru/-/vystuplenie-a-v-sul-gina-po-solsberi?inheritRedirect=true&redirect=/home

