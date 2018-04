In der nächsten Zeit: Russland-Sanktionen nicht im US-Visier (sputniknews)

Deaktivieren für: Deutsch

Die russische Botschaft in Washington hat laut einer Quelle im Außenministerium Russlands eine Bekanntmachung aus der Administration des US-Präsidenten Donald Trump bekommen, laut der in der nächsten Zeit keine weiteren Russland-Sanktionen verhängt werden.

„Ich bestätige, dass die Botschaft Russlands darüber informiert worden ist, dass es in der nächsten Zeit keine Sanktionen geben wird“, so die Quelle gegenüber Journalisten.

Am 15. April hatte die UN-Botschafterin Nikki Haley die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland wegen der Lage in Syrien versprochen. Diese Sanktionen würden demnach direkt gegen jene Unternehmen gerichtet werden, die angeblich Ausrüstung und Technologien liefern, die zur Herstellung von Chemiewaffen beigetragen haben. Später berichtete „The Washington Post“, der US-Präsident, Donald Trump, habe angeordnet, die Verhängung der neuen Sanktionen gegen Russland zu verschieben.

