„Ich bin nicht verwirrt“: UN-Botschafterin der USA zu Russland-Sanktionen

https://de.sputniknews.com/politik/20180418320379453-haley-usa-russland-sanktionen-verwirrung/18.04.2018

Die US-Botschafterin bei der Uno Nikki Haley hat auf die Kritik des Wirtschaftsberaters des US-Präsidenten Larry Kudlow geantwortet. Dieser hatte geäußert, dass Haley bei der Ankündigung von neuen Sanktionen verwirrt gewesen sein soll. Dies berichtet der US-Sender Fox News.

„Bei allem Respekt, ich bin nicht verwirrt“, sagte Haley gegenüber Fox News.

Am 15. April hatte Haley die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland wegen der Lage in Syrien versprochen. Diese Sanktionen würden demnach direkt gegen jene Unternehmen gerichtet werden, die angeblich Ausrüstung und Technologien liefern, die zur Herstellung von Chemiewaffen beigetragen haben. Später berichtete „The Washington Post“, der US-Präsident, Donald Trump, habe angeordnet, die Verhängung der neuen Sanktionen gegen Russland zu verschieben.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge