18.04.2018

CBS und BBC berichten aus dem syrischen Duma. Ihr Bericht zeigt die angebliche Bombe, die das Giftgas transportiert haben soll. Zuvor hatte bereits die BILD-Zeitung stolz die „Assad-Bombe“ präsentiert. Doch insbesondere die BILD blamiert sich mit ihrer Darstellung.

Hier: https://deutsch.rt.com/gesellschaft/68573-bbc-oder-bild-wer-hat-assads-bombe/

