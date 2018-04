US-Raketenangriff als Ablenkungsmanöver? Ein Blick auf die Geschichte zeigt Parallelen auf 

US-Präsident Trump feierte den Raketenangriff in Syrien als „perfekt ausgeführt“, aber man könnte auch argumentieren, dass er stattdessen perfekt getimed war – und es hat schon einmal für ihn funktioniert. Immer wenn Trump Syrien bombt, klatscht das Establishment.

Vor einem Jahr haben die Medien Trump als „Russlands Marionette“ gebrandmarkt. Das Abschütteln eines Rufes erfordert drastische Maßnahmen, und 59 Tomahawk-Cruise-Missiles, die auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt abgefeuert wurden, haben genau das bewirkt. Doch das war nicht das einzige Mal in der Geschichte der USA.

Siehe Video (in Deutsch): https://deutsch.rt.com/international/68505-us-raketenangriff-als-ablenkungsmanover/

