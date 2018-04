Regimewechsel in Damaskus weiter Ziel für Berlin – Bericht von Tilo Gräser über die Bundespressekonferenz

Regimewechsel in Damaskus weiter Ziel für Berlin

Die Bundesregierung weiß, was Syrien und seine Bevölkerung brauchen: Eine Zukunft ohne Präsident Assad. Das haben Regierungssprecher am Montag nach dem westlichen Angriff auf Syrien vom Wochenende klargestellt. Der Regimewechsel ist nach ihren Worten das langfristige Ziel der nun von Paris und Berlin angekündigten politischen Initiativen.

Hier zum Bericht von Tilo Gräser über die Pressekonferenz: https://de.sputniknews.com/politik/20180416320360755-regime-assad-raketenschlag/

