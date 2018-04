Aufruf für Internationale Solidarität mit Russland und Syrien sowie allen Ländern die für Frieden und Diplomatie eintreten.

Die Welt steht an einem kritischen und gefährlichen Wendepunkt. Die zerstörerische Politik der einseitigen militärischen Interventionen und des illegalen Regimewechsels, die von den USA, der NATO und ihren Verbündeten gefördert und praktiziert wird, hat zur Möglichkeit einer militärischen Konfrontation zwischen atomar bewaffneten Staaten geführt, die einen neuen Weltkrieg auslösen könnte.

Dies ist ein dringender Aufruf, der sich an alle Nationen, Organisationen, Bewegungen und Einzelpersonen weltweit richtet, die Prinzipien von Frieden und Souveränität zu unterstützen. Wir müssen uns zu einem internationalen Netzwerk zusammenschließen, das durch die Stärkung multipolarer Kooperation, durch Diplomatie, Rechtsstaatlichkeit und durch Ehrlichkeit in den Medien eine Katastrophe abzuwenden sucht – in kategorischer Ablehnung von Interventionismus und einseitiger Aggression.

Wir bitten darum sich uns anzuschliessen und den nachfolgenden Aufruf zu unterzeichnen, der inzwischen von eintausendmal unterzeichnet wurde.

Aufruf für internationale Solidarität mit Russland, Syrien,

Iran, China, Venezuela, Kuba, Bolivien, Palästina

und allen Ländern die für Frieden und Diplomatie eintreten.

