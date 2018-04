Propaganda gegen Syrien – „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt macht Holocaust-Vergleiche

Wenn Deutsche auf die Straße gehen, um gegen das Recht anderer Menschen zu demonstrieren, nicht vergast zu werden, geschmückt mit einer Friedenstaube. @SWagenknecht und @dieLinke beschämen jeden, der an die historische Verantwortung Deutschlands glaubt. https://t.co/myW7aAw4mt — Julian Reichelt (@jreichelt) 14. April 2018

so schrieb Julian Reichelt‏, Bild-Chefredakteur auf Twitter.“ Darauf antwortete MdB Alexander S. Neu, (die Linke): „@jreichelt ist sich nicht zu blöde, den Angriff auf Syrien mit Auschwitz („hist. Verantwortung“) zu rechtfertigen. Das nenne ich Relativierung des Holocaust (der Ermordung von 6 Mio. Jüdinnen und Juden durch Nazi-Deutschland) für westliche Machtpolitik.“

