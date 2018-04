Phoenix-Runde vom 12.4. zum Thema „Giftgasattacke in Syrien“ – äußerst sehenswert

..Anbei der Link auf die gestrige Phoenix-Runde vom 12.04. zum Thema

„Giftgasattacke in Syrien“ – zwar 45 mim lang, aber äußerst sehens- bzw.

hörenswert:

http://phoenix.de/content/2566858

Unter anderem mit Prof. Meyer, der überzeugend darlegte, dass nicht nur

diese Giftgasattacke, sondern auch die davor von Dschihadisten

inszeniert waren. Der Moderator war mehrfach irritiert.

So etwas in deutschen Qualitätsmedien ziemlich Seltenes sollte den

Mitgliedern unserer AG nicht vorenthalten bleiben.

(Weitergeleitet von der GEW-AG Frieden Berlin)

