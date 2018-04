nach dem 89’ger Schlaganfall und der gegenstandslosen Kunstphase kommt der sozialistische Realismus allmählich wieder auf die Beine, zumindest Kinderbeine.

Und so kriegen Strichmenschen Beine.

Das Copyright überlasse ich dem Kriegsminister.

Illuminiert und unter Aussparung eines smiley

frei bearbeitet nach einer Mail von Diether Dehm – kann gerne weiterverbreitet werden:

