Glenn Greenwald und Amy Goodman von Democracy Now beschreiben den syrischen Präsidenten Assad als Kriegsverbrecher

Glenn Greenwald behauptet hier bei Amy Goodman von Democracy Now, dass Assad ein Kriegsverbrecher ist und stellt ihn auf die gleiche Stufe wie die Djihadisten.

Glenn Greenwalds vertritt zusammen mit Amy Goodman das Dogma der Äquidistanz, nach der Journalisten zu allen politischen Akteuren den gleichen ideologischen Abstand halten wollen. Viele reden deshalb auch von gefährlichen linken Gatekeepern, weil sie zu anderen Themen sehr gute Beiträge veröffentlichen.

Frau Goodman lädt übrigens regelmässig Gäste der syrischen Anti-Assad Opposition ein. Einer der Sponsoren ihrer Plattform ist Soros.

hier der Link: http://youtube.com/watch?v=vRJNEOkCFTc

Transcript: democracynow.org/2018/4/9/glenn_greenwald_on_syria_us_israel

GLENN GREENWALD: Ich denke, dass es – die Beweise sind ziemlich überwältigend – dass die Täter dieses Chemiewaffenangriffs, wie auch die früheren, die Leute der Assad-Regierung sind, obwohl es im Krieg immer viele Gründe gibt, daran zu zweifeln……………….

Ich denke, die wichtigere Frage ist im Moment: Was ist die tatsächliche Lösung? Offensichtlich ist das, was in Syrien passiert, eine schreckliche humanitäre Krise, die mit Kriegsverbrechen gefüllt ist, die von so ziemlich jedem Akteur dort begangen wurden. Die Assad-Regierung hat mehr Menschen getötet als jede andere Gruppe……………….

GLENN GREENWALD: So, obviously, the use of chemical weapons in any instance is horrific. It’s a war crime. It’s heinous. And it ought to be strongly condemned by everybody. I think that it’s—the evidence is quite overwhelming that the perpetrators of this chemical weapons attack, as well as previous ones, is the Assad government, although, in war, there are always lots of reasons to doubt……….

I think the more important question at the moment is: What is the actual solution? Obviously, what’s happening in Syria is and long has been a horrific humanitarian crisis, filled with war crimes committed by pretty much every actor there. The Assad government has killed more people than any other. …………

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge