Ehemaliger Präsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow: Raketenangriff auf Syrien hat große Ähnlichkeit mit einem Training, bevor wirklich zu schießen begonnen wird.

Der Raketenangriff der USA und ihrer Verbündeten auf Syrien ähnelt einem Vorbereitungstraining auf einen richtigen Beschuss. Dies betonte der ehemalige Präsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow in einem Interview mit dem lettischen Radiosender „Baltkom“.

„Ich denke, ein Angriff in der Form, in der über ihn gesprochen wird, und mit solchen Ergebnissen braucht niemand. Er hat große Ähnlichkeit mit einem Training, bevor wirklich zu schießen begonnen wird… Das ist inakzeptabel. Das wird nichts Gutes bringen”

