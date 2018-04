Der Fall Skripal und die Dämonisierung Russlands

Teil 1

Gegen Russland gerichtete Anfeindungen seitens der Länder der „Anglosphäre“ haben eine lange Tradition. In Großbritannien wurden diese lange Zeit rassistisch unterfüttert. Auch heute steht das Land – gemeinsam mit den USA – an der Spitze der antirussischen Front.

https://deutsch.rt.com/meinung/68301-der-fall-skripal-und-die-daemonisierung-russlands-teil1/

Teil 2

Russland steht nicht erst seit heute den Hegemoniebestrebungen der Länder der „Anglosphäre“ im Weg. Die von den Briten losgetretene Skripal-Kampagne ist ein weiterer Versuch westlicher Staaten, Russland international zu isolieren.

https://deutsch.rt.com/meinung/68316-der-fall-skripal-und-die-daemonisierung-russlands-teil-2/

